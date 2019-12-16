Очередное пробитие дна: курс доллара рухнул на новую глубину

Курс валют / УНИАН

Официальный курс украинской валюты, гривны, по состоянию на понедельник, 16 декабря, был установлен на уровне 23,49 гривен за доллар - новый минимум за весь 2019-й.

В течение всей минувшей недели курс гривны укрепился на 22 копейки - в пятницу, 13 декабря, торги на Межбанковской валютной бирже закончился с курсами 23,49/23,5 грн/доллар США.

То бишь 16 января произошло снижение официального курса на 7 копеек. На таком низком уровне курс доллара не пребывал чуть менее четырех лет - с 13 января 2016 года.

Напомним, ранее финансовый аналитик Альпари Максим Пархоменко опубликовал детальных прогноз по поводу курса валют до конца года.