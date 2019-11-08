Гривна по 24 отменяется: стало известно, каким будет курс валют до конца года

С 11 ноября курс доллара может подняться до отметки в 25 гривен / Фото УНИАН

Снижение курса доллара, которое позволило гривне укрепиться до 24,70 грн/долл., вряд ли продолжится. Уже с понедельника, 11 ноября, курс доллара может подняться до отметки в 25 гривен. Такой прогноз сделал финансовый аналитик Альпари Максим Пархоменко.

Причиной роста курса гривны стал аукцион ОВГЗ, который прошел в понедельник, 4 ноября. Из-за него спрос на гривну вырос, что снизило стоимость доллара в обменниках, отметил аналитик. Однако, по словам Пархоменко, тренда на укрепление гривны в этом году уже не будет.

Аналитик считает, что курс гривны может начать расти после подписания договора с Международным валютным фондом.

"В СМИ витает информация относительно отсутствия успехов в программе с МВФ, а без нее дополнительных кредитов и инвесторов мы с вами получить не сможем. В связи с этим гривна по 24 отменяется, как минимум до момента подписания соглашения с МВФ. В случае его реализации мы сможем увидеть повышение спроса на наши облигации и, как следствие, роста гривны", - сказал аналитик Альпари.

Что касается следующей недели, то фактор МВФ будет давить на гривну, поэтому курс доллара подорожает до 25 гривен. К слову, в пятницу, 8 ноября, средний курс доллара в банках был установлен на уровне 24,66 грн/долл.

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Напомним, ранее экономический эксперт Тарас Козак назвал условия, при которых курс доллара в Украине может опуститься до 20 гривен за один "зеленый".

Тем временем Международный валютный фонд дал прогноз, каким будет курс доллара в Украине по итогам 2019 года и чего ждать от валютного курса в 2020 году. В целом, в Фонде ожидают, что до конца текущего года курс гривны укрепится по сравнению с 2018-м.