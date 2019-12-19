Кабмин наскреб денег на зарплаты шахтерам: сколько выделили

Задолженность по зарплате шахтерам уменьшат в том числе и за счет защиты Чернобыльской АЭС.
Кабмин перераспределил средства в бюджете, направив 322,6 млн грн на зарплаты шахтерам.
Речь идет о работниках государственных шахт, уточняет Украинская правда.
Среди прочего на 25,2 млн гривен будут уменьшены расходы развития по программе "Поддержка в состоянии энергоблоков и объекта" Укрытие "и мероприятия по подготовке к снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС".
Также сокращены бюджеты таких программ:
- Ликвидация угледобывающих и торфодобывающих предприятий – на 140,7 млн грн,
- Сохранение природно-заветного фонда – на 20 млн грн,
- Осуществление природоохранных мероприятий – на 91,6 млн грн,
- Развитие и улучшение экологического состояния орошаемых и осушенных систем – на 40 млн грн.
Кадровая программа похудела на 5 млн гривен.
Ранее в Кабмине объяснили "блокирование" расходов бюджета. Алексей Гончарук заявил, что люди находятся в безопасности