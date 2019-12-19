Кабмин наскреб денег на зарплаты шахтерам: сколько выделили

Зарплата шахтера в Украине 2019 - Кабмин наскреб денег на задолженность / УНИАН

Кабмин перераспределил средства в бюджете, направив 322,6 млн грн на зарплаты шахтерам.

Речь идет о работниках государственных шахт, уточняет Украинская правда.

Среди прочего на 25,2 млн гривен будут уменьшены расходы развития по программе "Поддержка в состоянии энергоблоков и объекта" Укрытие "и мероприятия по подготовке к снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС".

Также сокращены бюджеты таких программ:

Ликвидация угледобывающих и торфодобывающих предприятий – на 140,7 млн грн,

Сохранение природно-заветного фонда – на 20 млн грн,

Осуществление природоохранных мероприятий – на 91,6 млн грн,

Развитие и улучшение экологического состояния орошаемых и осушенных систем – на 40 млн грн.

Кадровая программа похудела на 5 млн гривен.

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