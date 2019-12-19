Денег нет: Кабмин заморозил часть выплат из бюджета

Государственный бюджет / zn.ua

Министерство финансов Украины объявило о сокращении финансирования расходов в декабре. Так, Государственная казначейская служба до конца года будет финансировать только заработные платы, пенсии, социальные платежи и обязательства, зарегистрированные за 11 месяцев, на которые уже есть ассигнования.

"Остальные платежи, которые были зарегистрированы уже в декабре, будут проведены после анализа их приоритетности вместе с распорядителями бюджетных средств", - говорится в сообщении Минфина.

Отмечается, что данная ситуация сложилась "вследствие более крепкого, чем учтено в государственном бюджете, обменного курса гривны, более медленного роста импорта и падения производства табачных изделий".

Также народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале обнародовал поручение премьер-министра Украины Алексея Гончарука о прекращении до конца года проведения платежей и регистрацию бюджетных обязательств по расходам и предоставление кредитов из общего фонда госбюджета кроме защищенных статьей расходов бюджета.

Как ранее сообщал Главред, органы Пенсионного фонда прекратили выплаты пенсий на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей 3 августа 2014 года.