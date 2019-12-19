"Достаточно средств": в Кабмине объяснили "блокирование" расходов бюджета

Алексей Гончарук / пресс-служба Кабинета министров

В Кабинете министров объяснили ограничение выплат из государственного бюджета до конца текущего года. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, "блокирование" коснулось только расходов на развитие, ремонт и строительство.

"Правительство в полном объеме профинансирует все защищенные статьи расходов, в которые входят пенсии, зарплаты и все социальные выплаты. В Государственном бюджете достаточно средств для этого!" – рассказал украинский премьер.

При этом он обвинил СМИ в распространении фейков.

"Люди находятся в безопасности, а ситуация под полным контролем правительства", - подытожил Гончарук.

Как ранее сообщал Главред, Министерство финансов объявило о сокращении расходов государственного бюджета в декабре.