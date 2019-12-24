Продажа земли: в Госгеокадастре объяснили, что будет с мораторием в 2020 году

Главным условием для отмены моратория является вступление в силу закона о рынке земли / agroportal.ua

После 1 января 2020 года в Украине продолжит действие мораторий на продажу земли, несмотря на то, что Верховная Рада не голосовала за его продление, сообщили в Госгеокадастре Украины.

Главным условием для отмены моратория является вступление в силу закона о рынке земли, подчеркнул глава Госгеокадастра Денис Башлык.

"Ежегодное продление моратория не имело юридического смысла, а выполняло прежде всего пиар-цели для отдельных политических сил. Отсутствие популизма, продемонстрированное парламентом в этом году, никак не повлияет на правила игры на земельном рынке. Поэтому любые панические прогнозы не имеют никаких оснований", – пояснил он.

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Напомним, ранее доктор экономических наук, профессор Алексей Плотников оценил возможное воздействие открытия рынка земли на рост экономики Украины.