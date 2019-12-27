Отказ Украины от импорта российской электроэнергии: в РФ надеются на отмену решения

Решение Зеленского о запрете импорта электроэнергии из РФ неконструктивное, убежден Новак.
Подписание президентом Украины закона об отказе от импорта российской электроэнергии является неконструктивным решением, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак, который ранее заявил, что Украина и РФ договорились с 1 января снять взаимные претензии и арест на имущество в счет решений по судебным искам о транзите газа.
Новак отметил, что населению и коммерческим организациям, которым важнее всего наличие в помещении света и тепла, позиция Киева "не добавляет оптимизма".
При этом министр энергетики России выразил надежду, что "когда-то это решение будет отменено".
"Такие решения не очень конструктивны, потому что они не направлены на энергобезопасность и надежное энергоснабжение потребителей", - резюмировал он.
Читайте также"Выстрел себе в ногу": в России не поняли запрет Зеленского на импорт электроэнергииНапомним, в среду, 25 декабря, украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, вносящий изменение в закон "О рынке электрической энергии" (№ 330-ІХ).
Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Офиса президента. Документ установил запрет на продажу и/или поставку электрической энергии из Российской Федерации (по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке).
Вместе с тем украинский Кабмин получил право отменять данный запрет на определенный срок - ради избежания чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.