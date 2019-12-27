Отказ Украины от импорта российской электроэнергии: в РФ надеются на отмену решения

В России надеются на отмену Украиной закона о запрете импорта электроэнергии / news.allcrimea.net

Подписание президентом Украины закона об отказе от импорта российской электроэнергии является неконструктивным решением, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак, который ранее заявил, что Украина и РФ договорились с 1 января снять взаимные претензии и арест на имущество в счет решений по судебным искам о транзите газа.

Новак отметил, что населению и коммерческим организациям, которым важнее всего наличие в помещении света и тепла, позиция Киева "не добавляет оптимизма".

При этом министр энергетики России выразил надежду, что "когда-то это решение будет отменено".

"Такие решения не очень конструктивны, потому что они не направлены на энергобезопасность и надежное энергоснабжение потребителей", - резюмировал он.

Читайте также"Выстрел себе в ногу": в России не поняли запрет Зеленского на импорт электроэнергииНапомним, в среду, 25 декабря, украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, вносящий изменение в закон "О рынке электрической энергии" (№ 330-ІХ).

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Офиса президента. Документ установил запрет на продажу и/или поставку электрической энергии из Российской Федерации (по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке).

Вместе с тем украинский Кабмин получил право отменять данный запрет на определенный срок - ради избежания чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.