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Доллар резко подорожал и превысил психологическую отметку

10 января 2020, 08:43

Гривна продолжает терять свои позиции по отношению к доллару и евро.

Обмен валют
Обмен валют / cargo21vek.ru

Курс доллара по отношению к гривне продолжает расти. Национальный банк Украины по состоянию на пятницу, 10 января, установил официальный курс на уровне 24,11 гривны за доллар.

Таким образом, гривна подешевела на 28 копеек по сравнению с предыдущим днем. Так, в четверг, 9 января, курс доллара составил 23,83 гривны.

В то же время, официальный курс евро на 10 января достиг уровня 26,79 гривны, что на 30 копеек больше, чем 9 января, когда курс составил 26,49 гривны за евро.

Как ранее сообщал Главред, аналитик Вадим Иосуб спрогнозировал, что гривна укрепит свои позиции.

НБУ курс валют курс гривны курс доллара курс евро
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