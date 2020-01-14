Транзит газа: Газпром сам удивился контракту с Украиной - Макогон

Газпром удивился подписанию контракта на транзит газа с Украиной / Корреспондент

Российский газовый гигант Газпром значительно снизил объем прокачки газа по украинской ГТС, поскольку не ожидал достигнутой договоренности по транзиту с 1 января, предположил генеральный директор компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон, который ранее назвал потери Украины от запуска Турецкого потока..

"Мы выполняем все заявки, которые подает Газпром. Сколько нам подают - столько и транзитируем. У меня есть несколько гипотез. Первая: Газпром сам удивился достигнутой договоренности по транзиту с 1 января. Возможно, они готовились к его прерыванию и остановили продажи газа на январь, чтобы в штрафные санкции не попадать. Думаю, что праздники закончатся, они начнут продажи, и все дойдет до оговоренных объемов", - рассказал Макогон.

По его словам, Газпром оплачивает прокачку 178 млн кубометров в сутки, при этом транзит составляет меньшие объемы.

Также Макогон особо отметил, что сейчас Украина даже экономит на топливном газе, ведь некоторые агрегаты не надо включать.

"Вторая гипотеза связана с тем, что они приспосабливаются к работе в европейском режиме номинация-реноминация, поэтому просто побаиваются брать на себя ответственность перед Западом: если что-то не так сработает, и они понесут убытки за недопоставку. Есть риски для тех, кому работа по европейским правилам в новинку, Румыния, Молдова. Но мы с ними работаем, пока проблем не вижу", - подчеркнул Макогон.

Кроме того, директор компании Оператор ГТС Украины выразил мнение, что уменьшение объемов прокачки может также быть связано с нежеланием России опускать цену на газ в Европе.

"Они готовились к затяжной блокаде, у них в Европе очень много своего газа в подземке. Плюс, как вы видите, зима очень теплая", - резюмирован он, передает Интерфакс-Украина.

Читайте такжеГазпром отказался: в Нафтогазе указали на важные нюансы в контракте на транзит газаНапомним, 30 декабря в результате трехсторонних переговоров Украина – Россия - Европейский Союз подписали новый контракт на транзит газа с 1 января 2020 года на 5 лет с возможностью его пролонгации на 10 лет на аналогичных условиях, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Телеграм канале.

При этом Гончарук уточнил, что минимальные гарантированные объемы прокачки - 65 млрд м куб. газа в первый год и по 40 млрд м куб. на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше.