Помощь, премии, надбавки: министр соцполитики получила шокирующую сумму зарплаты

Юлия Соколовская / facebook.com/Соколовська Юлія

В конце 2019 года многие министры получили колоссальные суммы заработных плат. Так, глава министерства социальной политики Юлия Соколовская заработала в декабре более 200 тысяч гривен.

По данным Украинских новостей, всего министру перечислили 216 783 гривны. В эту сумму вошел должностной оклад в размере 15 238 гривен, надбавка за выслугу лет – 3 657, надбавка за секретные документы – 3 048, надбавка за интенсивность труда – 15 238, отпускные – 1 527, премия за октябрь – 26 182, премия за ноябрь – 25 905, премия за декабрь – 30 476, помощь на оздоровление – 47 394, помощь на решение социально-бытовых проблем – 47 394, а также индексация - 725 гривен.

Заместители Соколовской также получили внушительные выплаты по зарплате. Так, замминистра Наталия Ненюченко получила 131 487 гривен, Олег Коваль – 168 144, Виталий Музыченко – 65 441 гривны, зарплата замминистра соцполитики по евроинтеграции Сергея Нижинского - 66 842 гривны и госсекретарь Елена Богачова с 10 по 31 декабря – 60 366 гривен.

Стоит отметить, что в ноябре Соколовская получила 56,6 тысячи гривен.

Как ранее сообщал Главред, в декабре прошлого года министр иностранных дел Вадим Пристайко заработал 234 тысячи гривен.