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Премии за три месяца: Пристайко получил за декабрь баснословную сумму

14 января 2020, 18:53

Глава МИД Украины заработал за месяц 234 тысячи гривен.

Вадим Пристайко
Вадим Пристайко / УНИАН

В декабре прошлого года министр иностранных дел Вадим Пристайко заработал колоссальную сумму. Так, заработная плата главы МИД Украины составила 234 тысячи гривен.

По данным Украинский правды, всего Пристайко начислили за последний месяц 2019 года 233 892 гривны.

Отмечается, что в эту сумму вошла зарплата в размере 112 044 гривны, которая состоит из оклада в 3 048 гривны, надбавки за выслугу лет – 1 524 гривны, надбавки за доступ к гостайне – 609 гривен, надбавки как эксперту по вопросам тайн – 609 гривен, надбавки за интенсивность труда – 3 048 гривен, зарплаты за краткосрочные командировки – 31 213 гривен, премии за октябрь – 18 909 гривен, премии за ноябрь – 42 667 гривен, премии за декабрь – 12 190 гривен и отпускных – 8 227 гривен.

Кроме того, главе МИД Украины выплатили матпомощь на оздоровление – 55 924 гривны и помощь для решения социально-бытовых проблем – 55 925 гривны.

В то же время, его замы получили: Сергей Кислица – 88 460 гривен, Василий Боднарь – 95 855, Егор Божко – 85 345, а госсекретарь Андрей Зайец – 128 034.

Стоит отметить, что за ноябрь руководитель внешнеполитического ведомства заработал 68, 2 тысячи гривен. При это заработная плата его заместителей составила от 45,5 тысячи до 96 тысячи гривен, а госсекретаря министерства - 128 тысяч гривен.

Как ранее сообщал Главред, в декабре 2019 года глава Министерства юстиции Денис Малюська получил премии за три месяца на сумму 190 400 гривен.

зарплата МИД Украины Вадим Пристайко
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