"Тимошенко попала в тюрьму": Витренко подсчитал убытки от прошлых газовых контрактов

Витренко вспомнил старые газовые контракты Украины/ УНИАН

Исполнительный директор Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины Юрий Витренко, который ранее прокомментировал скандал из-за премий себе и Коболеву, заявил, что прошлые контракты с газовым гигантом Газпромом лишили Украину экономического роста.

"Газовые контракты 2009 года были важнейшим фактором, который влиял на экономику Украины на протяжении 11 лет. По подсчетам, если сравнивать с европейскими нормами, работа по этим контрактам, особенно во времена Януковича, стоила Украине десятки миллиардов долларов и фактически лишила сорокамиллионную нацию стабильного экономического роста", - заявил Витренко на своей странице в Фейсбуке.

При этом Витренко вспомнил, что заключение тех газовых контрактов существенно "повлияло на избрание Януковича президентом, а Тимошенко из-за них попала в тюрьму".

Также Витренко уточнил, что окончательная сумма контрактов превышала 250 миллиардов долларов - "едва ли не самая большая в истории человечества".

Он добавил, что арбитражное производство, в котором Нафтогаз обжаловал условия контрактов, было крупнейшим в истории по суммам требований, а именно более 100 миллиардов долларов.

"Экономический рост последних лет был бы невозможным без изменения отношений между Нафтогазом и Газпромом по этим контрактам и прямо связанных с этими изменениями реформ", - написал Витренко.

Напомним, 30 декабря в результате трехсторонних переговоров Украина – Россия - Европейский Союз подписали новый контракт на транзит газа с 1 января 2020 года на 5 лет с возможностью его пролонгации на 10 лет на аналогичных условиях, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Телеграм канале.

При этом Гончарук уточнил, что минимальные гарантированные объемы прокачки - 65 млрд м куб. газа в первый год и по 40 млрд м куб. на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше.