Курс валют: национальная валюта Украины резко подешевела

Курс валют / pixabay.com

Украинская национальная валюта по состоянию на пятницу, 24 января, значительно подешевела. Так, по сравнению с четвергом, 23 января, курс гривны опустился на 19 копеек.

Согласно официальным данным НБУ, курс доллара по отношению к гривне установлен на уровне 24,52. При этом накануне американская валюта стоила 24,33 гривны.

Кроме того, курс евро на 24 января составил 27,19 гривны, а на 23 января – 26,98. Таким образом, евро по отношению к гривне подорожало на 21 копейку.

Как ранее сообщал Главред, старший аналитик Альпари Вадим Иосуб предупредил украинцев о резком повышении курса доллара с 20 января.