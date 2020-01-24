Переплюнул Смелянского: стал известен новый "рекордсмен" с миллионной зарплатой

Александр Донец / @antonov.company

В декабре директор государственного предприятия Антонов Александр Донец получил зарплату в сумме 1,2 млн гривен.

Как свидетельствует информация в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, Донец получил 1 миллион 203 тысячи 67 гривен зарплаты за декабрь 20 января.

Отметим, что зарплата Донца оказалась больше, чем у генерального директора государственной компании Укрпочта Игоря Смелянского, который получает зарплату 1 миллион 24 тысячи гривен.

Напомним, ранее были обнародованы зарплаты министров Кабмина.

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Как известно, президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку урегулировать ситуацию с завышенными зарплатами топ-чиновников.