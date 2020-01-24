В Кабмине объяснили, как ухитрились снизить суммы в платежках

Тарифы на услуги ЖКХ / УНИАН

В Кабинете министров объяснили украинцам, как правительству удалось снизить суммы в квитанциях на услуги ЖКХ. Основной причиной уменьшения сумм стало снижение стоимости газа.

Так, теплоснабжающие организации должны ежемесячно отражать в платежках изменения начислений за отопление и горячее водоснабжение.

При этом указано, что снижения уровня тарифов удалось достичь благодаря снижению цены на газ.

Как ранее сообщал Главред, в Украине без отопления могут остаться жители 30 городов.