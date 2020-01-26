Нацбанк показал обновленную банкноту 200 гривен - фото

Портрет Леси Украинки будет перемещен в центр банкноты / Фото НБУ

С 25 февраля 2020 года в оборот войдет обновленная купюра 200 гривен. Дизайн новой банкноты будет наследовать современные купюры номиналом в 20, 100, 500 и 1000 гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Новые 200 гривен сохранят основные изображения банкноты образца 2007 года. В частности, на лицевой стороне будет размещен портрет украинской писательницы Леси Украинки, а на оборотной стороне – изображение здания Въездной башни Луцкого замка. При этом портрет Леси Украинки будет перемещен в центр банкноты, а раньше он был расположен с правой стороны.

Новые 200 гривен - лицевая сторона банкноты/ Фото НБУ

Новые 200 гривен - обратная сторона банкноты / Фото НБУ

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Напомним, с 20 декабря 2019 года в Украине ввели в оборот монеты номиналом 5 гривен, постепенно они заменят банкноты соответствующего номинала. Также в обороте появились обновленные банкноты номиналом 50 гривен.

Ранее в Украине ввели в оборот купюру в 1000 гривен с изображением Владимира Вернадского.