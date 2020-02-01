"Зажравшийся кудесник": Коболев объяснил, почему в Европе газ подешевел

Коболев объяснил, почему в Европе газ подешевел / УНИАН

Газовый контракт между Украиной и Россией в конце 2019 года опустил цены на газ в Европе, заявил глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев, который ранее предложил вернуть Газпрому миллиардный выигрыш в арбитраже.

По информации, в ходе совещания в Офисе президента по тарифам на поставку тепла в регионах Украины Коболев обратил внимание на то, что избыток газа "и отсутствие страха среди трейдеров, что будет кризис", привели к падению цен на газ на европейском рынке.

При этом Коболев уточнил, что на январь 2020 года цена газа для населения установлена на уровне 4,65 грн за кубометр, что на 8,7% выше, чем в декабре.

Поскольку Украина импортирует газ, добавил глава Нафтогаза, внутренняя цена является следствием европейской цены.

В дальнейшем, по его словам, согласно тому, как будет колебаться европейский рынок газа, тарифы на газ либо будут оставаться стабильными, или немного уменьшаться, или немного увеличаться.

Отметим, украинцы в соцсетях, мягко говоря, не поверили словам Коболева.

"Наглость и ложь процветают....ничего не меняется", - убеждена Наталья Боринская.

"Сколько этот кровопийца будет сидеть на газовых потоках, за какие ему заслуги платят такую бешеную зарплату, в стране, где люди отдают последние копейки за газ, этот получает миллионные премии. Так когда же наступит справедливость", - возмутилась Людмила Шацило.

"Чем ниже цены на газ в Европе, тем выше зарплата и премии у Коболева его коллег!", - добавила Юлия Никотина.

"У нас до сих пор страна чудес, в нормальных странах цена падает , а у нас растет, и это чудо объясняет сам зажравшийся кудесник", - отметил Алексей Нагорных.

"Добавлена формула Коболев+", - сказал Сергей Колесник.

Читайте такжеПочему Коболев и Витренко не стыдятся получать гигантские премииНапомним, ранее сообщалось, в Малине Житомирской области устроили акцию протеста против оплаты за услуги транспортировки газа.

В частности, около 50 жителей Малин собрались возле управления газового хозяйства и демонстративно сожгли платежки за услуги по транспортировке газа.

На опубликованном видео запечатлено, как люди поджигают свои платежки и бросают их на землю

При этом участники акции выдвигали и более радикальные предложения.

"Чучело Коболева сделать и спалить", - говорили они, поджигая платежки.