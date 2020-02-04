Дела хуже, чем в России и Уругвае: сколько украинцы тратят на еду

Сколько украинцы тратят на еду / 1zoom.ru

Едва ли не половину своих доходов украинцев уходит на еду, если точнее – то 42%.

По данным исследования Министерства сельского хозяйства США (USDA), которое опубликовал Институт аграрной экономики. В рейтинге стран по расходам на еду, Украина заняла 93-е место из ста стран.

"По данным USDA, каждый украинец в 2018 году в среднем заплатил 858 долларов (23338 грн по актуальному валютному курсу в 2018 году) за продовольственные продукты и безалкогольные напитки. В общей структуре потребительских расходов доля пищевых продуктов при этом составляла 42,2%", – отмечается в сообщении.

Читайте такжеУкраина рванула в рейтинге Doing Business. И толку?Хуже, чем в Украине, дела с оплатой питания обстоят разве что в Уганде (44,2%), Казахстане (44,9%), Анголе (48,6%), Бангладеш (53,5%) и Нигерии (59,0%).

У ближайших соседей Украины этот показатель значительно ниже.

К примеру, в Беларуси, России, Грузии и Узбекистане жители на еду тратят 30% своих доходов. Польша, Венгрия, Словакия, Турция, Уругвай, Болгария, Израиль, Китай и другие страны – тут затраты варьируются в диапазоне от 16% до 25%.

Возглавляют рейтинг США, Сингапур, Великобритания и Ирландия, Канада и Швейцария, а также Австралия и Австрия, где жители на еду тратят менее 10% своих доходов. В Германии, Финляндии, Нидерландах, Южной Корее и еще нескольких странах – до 15%.

Стоит отметить, что чем более развита и богата страна, тем ниже доля расходов на продукты в семейном бюджете ее жителя.

Напомним, социологи назвали главное изменение, которое украинцы ожидают от Зеленского. В Украине возросла значимость запросов на прекращение войны и возрождение промышленности.