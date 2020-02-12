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Украинские фермеры получат помощь от государства: когда и сколько

12 февраля 2020, 14:43

Всего из государственного бюджета выделят более 4 миллиардов гривен.

Украинские аграрии
Украинские аграрии / УНИАН

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий заявил, что украинские аграрии получат государственную поддержку. По его словам, на эти цели из государственного бюджета выделят 4,240 млрд гривен.

"На программу государственной поддержки АПК предусмотрено 4 миллиарда гривен, а 240 миллиона гривен на создание фонда частичного гарантирования кредитов под покупку земли", - цитирует Высоцкого пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

При этом он указал, что средства будут выделять в три этапа, но пока программа поддержки аграриев еще не утверждена. В то же время, он объяснил, какие суммы и на что планирует потратить правительство.

"С 4 миллиардов гривен предполагается выделить 1,2 миллиарда гривен на программу компенсации кредитов, 1 миллиард гривен - на частичную компенсацию стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования, 1 миллиард гривен - на поддержку животноводства, а также по 400 миллионов гривен на садоводство и фермерство", - отметил чиновник.

Также он заверил, что аграрии смогут получить деньги уже в апреле текущего года.

Как ранее сообщал Главред, нардеп Дмитрий Соломчук сообщил, что через 3-4 года после аграрной реформы в нашей стоимость одного гектара составит минимум 5-6 тысяч евро.

Госбюджет аграрии АПК фермерство новости Украины
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