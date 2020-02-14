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Зеленский несет чушь: почему украинцам не светят польские зарплаты

Анастасия Заремба

журналист

14 февраля 2020, 06:55

Эксперты называют заявления Зеленского о росте зарплат утопией и фантазиями.

Зеленский
Владимир Зеленский фантазирует о росте украинских зарплат до уровня Польши, считают эксперты / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен за четыре года добиться роста средней зарплаты в Украине до уровня соседней Польши, что поможет вернуть к нам украинских заробитчан за рубежом.

"Почему как в Польше? Потому что в Польше сейчас уже несколько миллионов украинцев. А почему они вернутся? Только, если здесь будет мотивация", - сказал Зеленский.

По мнению президента, даже 70% польской зарплаты подтолкнут украинцев оставаться дома. 

Однако опрошенные Главредом эксперты не разделяют оптимизма президента - они не верят на в 100%, ни в 70% от польской зарплаты в Украине и напоминают, что с такими темпами роста экономики до подобных показателей Украине придется идти еще очень долго.

Олег Соскин

ОЛЕГ СОСКИН
директор Института трансформации общества, экономист и политолог

"Пилите, Шура, пилите, они золотые", - говорил Паниковский в известном "Золотом теленке". У нас появился свой Паниковский - Зеленский. У поляков сегодня минимальная зарплата составляет более 500 евро, а в Украине чуть больше 100. Средняя зарплата в Украине (и то, благодаря госчиновникам, которым выплачивают по 500-600 тысяч) - примерно 300 евро. В Польше средняя заработная плата - 1000 евро и выше. Разница минимум в 4 раза. Это во-первых.

Во-вторых, цены в Польше на 20-30% ниже, чем в Украине, то есть покупательная способность злотого выше гривны. Плюс у них работают финансовые рынки и можно взять кредит под 3-4% годовых, чего нельзя сделать в Украине. Да и сам злотый стабилен, начиная со времен Бальцеровича, то есть уже более 15 лет,  в то время как в Украине за тот же период были три девальвации.

Потому Зеленский несет чушь. Так может говорить только человек, который некомпетентен и ничего не смыслит в экономике и финансах. Это чисто утопические заявления наподобие тех, которые были у Хрущева о постройке в СССР коммунизма или Брежнева о развитом социализме. Так что Зеленского тут можно смело считать их правнуком. 

Чтобы зарплата поднялась, необходимо, чтобы были люди, которые производят добавленную стоимость, чтобы выплачивать работающим людям эту зарплату как часть дохода. Соответственно, должна быть частная собственность, а для этого должна увеличиваться и масса дохода. 

Но фактически у нас идет обратный процесс - все, что делает Зеленский и его группа, противоречит здравому смыслу экономического развития. Он ломает даже то позитивное, что было сделано предыдущими президентами - уничтожает малый бизнес, средний класс, повышает налоги, создает огромное количество антикоррупционных органов, которые надо содержать. И все это ведет к дефолту, краху экономики, падению экономического потенциала страны и к тому, что люди еще больше будут из нее бежать.

Андрей Новак

АНДРЕЙ НОВАК
глава Комитета экономистов Украины

Это заявление президента похоже на заявление премьер-министра Гончарука о повышении ВВП на 40% за 5 лет, 50 млрд долларов инвестиций и 1 млн рабочих мест за эти же пять лет. То есть, все эти заявления в одном русле экономических фантазий.

Реалии на сегодня совсем другие: рост ВВП в 2019 году замедлился с 4 до 3,3%, причем это замедление пришлось на вторую половину года, то есть на время работы действующего правительства. Падение промышленности тоже ускорилось и в декабре 2019 года составило -8,5%, что фактически является свидетельством провала. Ну в итоге в конце прошлого года премьер-министр дал указание министру финансов прекратить все выплаты по всем статьям, кроме социальных, так называемых защищенных. Но по итогам января недопоступления в бюджет составили 14 млрд гривен или 25% от плановых поступлений. И это при том, что Минфин практически каждую неделю выходил и выходит на долговой рынок с облигациями как внутреннего, так и внешнего госзайма.

Потому с такими темпами роста ВВП в 3,3% в год, за 5 лет мы достигнем не 40% роста, а только 17%. Для того, чтобы зарплата хотя бы примерно приблизилась к польской, надо чтобы она выросла втрое. А для этого необходим реальный прирост экономики хотя бы вдвое при условии ее детенизации. Этого можно было бы достичь, если бы новая власть начали бы кардинальные шаги. Но этого мы, к сожалению, не наблюдаем, что подтверждается состоянием госбюджета.

При этом один из ключевых факторов роста экономики – доступные кредиты - также сейчас не работает, так как процентная ставка почти в более 20% годовых делает их недоступными для реальных секторов экономики.  

Фантазии-фантазиями, но реалии совсем другие. Уж не знаю, кто готовит президенту экономические тексты, но то, что он озвучивает, пока что выглядит, мягко говоря, смешно.

Александр Гончаров

АЛЕКСАНДР ГОНЧАРОВ
директор Института развития экономики Украины

По итогам года только в Киеве, не говоря уже о регионах, задолженность по заработной плате составил 40%. Но знаком ли с этими цифрами Зеленский? Если да, то такие заявления делать нельзя. Потому что сегодня задолженность растет в арифметической прогрессии. И худшее в этой ситуации – падение промышленного производства. Невозможно поднять заработные платы для людей, если уровень производящей экономики падает.

То, что мы слышим от Минфина, мол, у нас есть приход инвестиций на фондовый рынок в виде ОВГЗ, вместе с тем, это чистая пирамида. На фоне нулевых ставок по ОВГЗ в центральных банках Европы, покрыть такие высокие проценты доходности просто нечем. Так как экономика Украины находится в рецессии – уже четвертый месяц, как у нас идет падение промышленного производства. Поэтому я не вижу возможности для того, чтобы слова президента могли стать реальностью.

К глубокому сожалению, власти не занимаются повышением финансовой грамотности населения. Во всем мире центральные банки обеспечивают программы по обеспечению финансовой грамотности, после которых люди могли бы вкладывать свои свободные средства на банковские депозиты или сберегательные сертификаты, которые бы направлялись в экономику страны и обеспечивали прирост этих денег. Но у нас нет основ для воплощения этих популистских заявлений.

Анастасия Заремба

экономика зарплаты промышленность Владимир Зеленский Андрей Новак Олег Соскин Александр Гончаров новости Украины
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