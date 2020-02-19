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"Тарифный хоровод": эксперт объяснил, почему цифры в платёжках не стали меньше

19 февраля 2020, 00:31

Снижения тарифов на тепло в Украине так и не произошло, подчеркнул Валентин Землянский.

Конфорка и купюры
Снижения тарифов на тепло в Украине так и не произошло / brd24.com

Экономический аналитик Валентин Землянский прокомментировал ситуацию вокруг платежек за отопление.

"С платежками происходит просто феерия. Я это называю тарифный хоровод", - подчеркнул он в интервью на Ukrlife.tv.

По его словам, снижения тарифов на тепло в Украине так и не произошло: "Они внесли изменения в постановление регулирующее тарифообразование. Соответственно, появилась возможность внесения понижающего коэффициента в случае снижения цен на газ".

В то же время после снижения цифр в платежках за декабрь 2019 года, в январе 2020 года потребители получили платежки с увеличенными цифрами в платежках.

"У простого потребителя вопрос: вы же обещали снижение, а где оно?", - задал он риторический вопрос.

Читайте также"Профан врет": в Сети оценили новую мантру Гончарука о снижении цен в платежкахВместе с тем он подчеркнул, что для унификации ситуации с ценами на отопление на правительственном уровне должен был произойти перерасчет по итогам отопительного сезона.

"И не было бы неоправданных ожиданий", - убежден экономический эксперт.

К слову, недавно премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил, почему граждане получили две платежки за тепло в январе. Он подчеркнул, что этой зимой снижена сумма в платежках за тепло до 30% для пользователей индивидуального отопления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Но за январь люди получили две платежки - за газ и транспортировку. Если вы сложите цифры обоих платежек, то увидите - в январе этого года сумма в обоих платежках меньше, чем в той единой платежке, которая была в январе прошлого года", - сказал премьер.

Он пояснил, что ранее цена за транспортировку была включена в платежку и просто входила в общий тариф. Теперь решением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), их разделили. Потому что компании, которые поставляют и транспортируют газ, - разные, следовательно, и платежки две.

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Вместе с тем Землянский обратил внимание на то, что Украина переходит на учет газа не в кубометрах, а в энергетических единицах.

"В Европе это работает, но у нас есть свои особенности. Так лучше, поскольку если калорийность газа ниже – вы платите меньше, не взирая на объем. То есть вы берете больше в кубах, но получаете меньше энергии", - пояснил эксперт.

По его мнению в этой ситуации возникает вопрос доверия к новой процедуре: "Кто от лица государства будет отвечать за качество газа".

Он считает, что проверку качества газа должен осуществлять специальный независимый государственный орган.

"Процесс правильный, а реализации нет", - добавил Землянский.

Читайте также"Золотая" коммуналка: эксперты объяснили, откуда в платежках заоблачные цифрыНапомним, украинцы с января 2020 года начали получать отдельную платежку с начислениями за доставку газа газораспределительными компаниями.

11 февраля НКРЭКУ одобрила проект постановления, которым устанавливается минимальная плата за услуги по распределению газа для новых бытовых потребителей и потребителей, которые не потребляли газ в прошлом году. Окончательное утверждение документа после прохождения обсуждения может состояться в начале марта.

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил о том, что Кабинет Министров и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, работают над созданием единой платежки за газ.

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