Бытовые и кухонные устройства – одна из главных статей расходов семейного бюджета современных украинцев.
На холодильники, телевизоры, кухонные комбайны и другую технику для дома жители страны осознанно расходуют достаточно крупные суммы денег.
Какие приборы отечественные пользователи покупают чаще всего и, соответственно, тратят на нее наибольший процент собственных сбережений?
Холодильники и другая техника для хранения продуктов питания
Холодильные и морозильные установки – то, без чего невозможно представить современную кухню. Стоимость устройств для хранения продуктов питания стартует примерно от 100 долларов. В бюджетной ценовой категории, как правило, представлены модели с минимальным полезным объемом и ограниченным набором функций.
Чаще всего украинцы выбирают холодильное оборудование из среднего сегмента цен. Некоторые пользователи предпочитают заказывать холодильник в Киеве в Мойо. Онлайн-покупка позволяет сэкономить с помощью специальных акций и промокодов.
Устройства для приготовления продуктов питания
За девайсы, которые помогают готовить пищу, жители Украины ежегодно выкладывают кругленькие суммы. Если раньше в топе самых востребованных кухонных приборов фигурировали плиты, микроволновки и духовые шкафы, то сегодня к ним прибавились:
- мультиварки, пароварки и скороварки;
- блендеры и кухонные машины;
- электрические грили;
- бутербродницы, вафельницы и устройства типа мультиповар.
Гаджеты для уборки
Много денег у украинцев уходит и на приспособления для клининга. В особенности, в последнее время – когда на рынок стремительно ворвались роботы-пылесосы. Роботизированные уборщики обходятся довольно дорого, зато позволяют монетизировать время, сэкономленное на уборке. Так, пока робот моет пол или чистит ковер, пользователи могут заниматься работой или какими-либо другими полезными делами.
Климатическое оборудование
Жители разных городов Украины (в особенности, расположенных в южной части) инвестируют в собственный комфорт, покупая качественную климатическую технику. Минимальная сумма, которую горожанам приходится выложить за стационарную сплит-систему, равна примерно 200-250 долларам. На очистители и увлажнители воздуха пользователи тратят гораздо меньшие суммы.
Устройства для развлечений
Среди лидеров по показателям продаваемости в украинских онлайн- и офлайн-магазинах фигурируют и устройства, предназначенные для развлечений – телевизоры, мультимедийные проигрыватели, домашние кинотеатры.
Именно из-за перечисленной выше домашней техники "худеют" кошельки украинцев. При этом затраты на бытовые девайсы нельзя назвать неоправданными, поскольку все они быстро окупаются и приносят своим владельцам пользу.