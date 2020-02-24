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На холодильники, телевизоры, кухонные комбайны и другую технику для дома жители страны осознанно расходуют достаточно крупные суммы денег.

Какие приборы отечественные пользователи покупают чаще всего и, соответственно, тратят на нее наибольший процент собственных сбережений?

Холодильники и другая техника для хранения продуктов питания

Холодильные и морозильные установки – то, без чего невозможно представить современную кухню. Стоимость устройств для хранения продуктов питания стартует примерно от 100 долларов. В бюджетной ценовой категории, как правило, представлены модели с минимальным полезным объемом и ограниченным набором функций.

Чаще всего украинцы выбирают холодильное оборудование из среднего сегмента цен. Некоторые пользователи предпочитают заказывать холодильник в Киеве в Мойо. Онлайн-покупка позволяет сэкономить с помощью специальных акций и промокодов.

Устройства для приготовления продуктов питания

За девайсы, которые помогают готовить пищу, жители Украины ежегодно выкладывают кругленькие суммы. Если раньше в топе самых востребованных кухонных приборов фигурировали плиты, микроволновки и духовые шкафы, то сегодня к ним прибавились:

мультиварки, пароварки и скороварки;

блендеры и кухонные машины;

электрические грили;

бутербродницы, вафельницы и устройства типа мультиповар.

Гаджеты для уборки

Много денег у украинцев уходит и на приспособления для клининга. В особенности, в последнее время – когда на рынок стремительно ворвались роботы-пылесосы. Роботизированные уборщики обходятся довольно дорого, зато позволяют монетизировать время, сэкономленное на уборке. Так, пока робот моет пол или чистит ковер, пользователи могут заниматься работой или какими-либо другими полезными делами.

Климатическое оборудование

Жители разных городов Украины (в особенности, расположенных в южной части) инвестируют в собственный комфорт, покупая качественную климатическую технику. Минимальная сумма, которую горожанам приходится выложить за стационарную сплит-систему, равна примерно 200-250 долларам. На очистители и увлажнители воздуха пользователи тратят гораздо меньшие суммы.

Устройства для развлечений

Среди лидеров по показателям продаваемости в украинских онлайн- и офлайн-магазинах фигурируют и устройства, предназначенные для развлечений – телевизоры, мультимедийные проигрыватели, домашние кинотеатры.

Именно из-за перечисленной выше домашней техники "худеют" кошельки украинцев. При этом затраты на бытовые девайсы нельзя назвать неоправданными, поскольку все они быстро окупаются и приносят своим владельцам пользу.