Игорь Лен

Еще в сентябре 2019 г. один из выдающихся экономистов современности Нуриэль Рубини высказал мнение о грядущем мировом экономическом кризисе. Прогноз Рубини, который предсказал предыдущий кризис 2008-2009 г.г., заслуживает внимания.

Тем более, что причин для кризиса предостаточно: торговая война между США и Китаем, военные конфликты в Сирии и Иране, народные волнения в Латинской Америке, рост долговых обязательств стран, падение промышленного производства…

Тригером кризиса может стать все что угодно, включая пандемию коронавируса. О рисках приближающегося экономического кризиса также говорят многие другие эксперты – от специалистов Bloomberg и Moody’s до Главы МВФ.

Что же ожидает Украину? Часть экспертов предрекают большие проблемы для украинской экономики – прежде всего, из-за падения спроса на украинские товары на внешних рынках. А также проблемы с получением внешней финансовой помощи. А ведь украинской экономике в ближайшие 20 лет нужно расти в среднем на 6% ежегодно, чтобы достичь нынешнего уровня развития Польши. Очевидно, что это невозможно без проведения реформ, которые анонсировал Президент Украины Зеленский, а также без внедрения новых технологий во все сферы жизни общества.

"Сегодня бизнес требует новых, всеобъемлющих подходов, а инновации должны проникнуть во все направления деятельности, чтобы бизнес-процессы стали более эффективными", - говорит Игорь Лен, владелец строительно-инжиниринговой компании "ЛИМиК".

По мнению бизнесмена, ситуация с мировой экономикой сегодня действительно настораживает. Но когда компания гибкая, а руководитель следит за новыми веяниями, развитием науки и технологий, то бизнес более маневренный на рыночных "виражах" и готов действовать в постоянно изменяющихся условиях.

Будучи кандидатом экономических наук и магистром по управлению бизнесом, Игорь Лен видит успешное будущее во взаимосвязи науки и технологий и уже построил успешный бизнес: компания "ЛИМиК" хорошо известна в Украине, три года подряд является победителем Национального Бизнес-рейтинга "Лидер Отрасли".

Секрет успеха в том, что компания развивает новые направления и занимает довольно сложные ниши, которые другим кажутся "неперспективными", и таким образом может обезопасить себя от рисков, связанных с экономической нестабильностью.

"К примеру, мы работаем в разных направлениях – от строительства зданий, газопроводов, водопроводов и котелен до поставок электроэнергии. Развиваем новые направления –альтернативная энергетика, фесилити-менеджмент, энергоаудит. Стараемся быть максимально гибкими и близкими к потребителям, использовать самые передовые технологии", - рассказывает Игорь Лен. Предприниматель уверен, что сочетание профессионализма с гибкостью и инновациями позволит украинским предприятиям успешно противостоять мировому экономическому кризису.

Похоже, новое поколение украинских бизнесменов готово решать глобальные проблемы и может найти новые возможности даже в кризисах.