Число платежек удвоится: украинцев ошарашили "сюрпризом" с коммуналкой

На вид платежек будет влиять форма управления домом

В Украине уже в скором времени число платежек по оплате коммунальных услуг может снова возрасти.

На окончательное количество квитанций влияет целый комплекс факторов, при этом если сейчас потребители оплачивают от 7 до 10 коммунальных услуг, уже в июне появится еще 12.

Например, на вид платежек будет влиять форма управления домом. То есть, кто его будет обслуживать, сообщает ТСН.

Среди нововведений – разделение платежа за холодную воду на четыре: холодная вода, абонентская плата (то есть платежка за то, что вам напечатали и прислали платежку), за поверку счетчика и отдельно за его обслуживание.

Такая же история будет и с квитанциями по оплате горячего водоснабжения и отопления. При чем вопрос о том, будет ли это в одной платежке отдельными строками или вообще разными квитанциями, пока остается открытым. При этом отдельно услуги станут считать уже с 1 мая.

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"Для каждого дома теперь будет рассчитана индивидуальная стоимость. И в зависимости от ее размера нагрузки будут разными. Как это будет, мы увидим в июне или июле", - пояснил советник заместителя главы КГГА Алексей Тихонов.

Напомним, ранее эксперт Валентин Землянский объяснил, почему цифры в платёжках не стали меньше.