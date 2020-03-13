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Бакс по 30 гривен: эксперты предупредили о риске обвала курса

13 марта 2020, 19:29

Эксперты объяснили, что "валит" курс гривны.

Доллары
Эксперты объяснили, что "валит" курс гривны / Reuters

По мнению ряда экспертов, наибольшее влияние на внутреннюю ситуацию в Украине оказывает обвал на мировых рынках.

Как подчеркнул финансовый аналитик Вадим Иосуб, в масштабном падении гривны нет ничего специфического.

"В мире разгорелся полномасштабный финансовый кризис, связанный с пандемией коронавируса. В четверг большинство мировых бирж пережило наибольшее дневное падение свыше чем за 30 лет. Такого одномоментного снижения рынки не видели даже во время Великой рецессии 2008 года. На таком фоне капиталы "бегут" в первую очередь с развивающихся рынков, под ударом оказались все валюты развивающихся стран", - пояснил эксперт Фактам.

Он также ответил на вопрос о том, "Обвалит ли НБУ курс до 30 грн за доллар?".

Читайте также"Плавная девальвация": эксперт рассказал о новом падении гривны"Такая постановка вопроса вообще бессмысленна. НБУ не обваливает гривну, ее валит мировой финансовый кризис. Может ли теоретически доллар вырасти до 30 грн? Да, теоретически — может. Это будет зависеть от роста заражений вирусом в мире, в Украине, от продолжительности и глубины финансового шторма. Может ли НБУ обвалить курс до 30 грн? Нет, не может. НБУ не валит и не укрепляет гривну. Это делают рынок, спрос и предложение со стороны населения и предприятий. НБУ своими интервенциями сглаживает лишь чрезмерные колебания курса в отдельные дни — как вверх, так и вниз. Но не НБУ определяет направление движения курса, и то, насколько они будут сильными. Это делает рынок, в том числе глобальный. Забавно, что сейчас в "обвале гривны" НБУ обвиняют чаще всего те же люди, которые недавно обвиняли регулятора в ее укреплении", - утверждает он.

По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, давление на гривну продолжает оказывать и ухудшение настроений на финансовых и сырьевых рынках, указывающее на развитие глобального кризиса.

"Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит дешеветь. После паники рынок будет искать точку равновесия, двигаясь к отметке 26,5 грн за доллар", — добавил Шевчишин.

Напомним, ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил о том, что главной причиной падения курса является начавшийся мировой финансовый кризис, а также дал мрачный прогноз насчет падения гривны.

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