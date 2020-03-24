Украинцы рискуют остаться без кэша: что придумали в Нацбанке

Нацбанк хочет оставить украинцев без налички / forbes.ua

На время карантина из-за жуткого коронавируса, Нацбанк предложил перевести все государственные выплаты в безналичный расчет.

По информации пресс-службы регулятора, НБУ с этой идеей обратится к Кабинету министров Украины и органам местного самоуправления.

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Нацбанк предлагает "перевод всех организаций, предприятий, физических лиц - получателей денежной помощи и т. п. из средств государственного и местных бюджетов - на получение заработных плат, пенсий, социальных выплат, субсидий и других денежных выплат и субвенций па выплату исключительно в безналичной форме на банковские счета с открытыми для них банковскими карточками".

"Наличные потенциально могут быть носителем вируса, а путешествия для получения заработных плат, пенсий, социальных выплат, субсидий и других денежных выплат - подвергать вас опасности", - говорится в сообщении НБУ.

Ранее заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова рассказал об особенностях функционирования финансовой системы страны в период карантина. По ее словам, в ближайшее время Нацбанк утвердит стандартные правила "кредитных каникул" для всех.

Также напомним, в связи с объявленным карантином украинские банки принимают меры по снижению рисков для сотрудников и клиентов. При этом на время карантина временно закрываются часть отделений, сокращается время работы, вводятся санитарные часы и ограничения на количество клиентов в отделении.