"Отменить местные выборы": соратник Порошенко забился в истерике из-за предложения Кабмина

Местные выборы 2020 / УНИАН

Кабинет Министров предложил Верховной Раде сократить расходы государственного бюджета. По словам народного депутата от Европейской солидарности Алексея Гончаренко, правительство якобы хочет "обнулить" финансирование местных выборов, которые должны состояться 25 октября.

Согласно информации в Telegram-канале нардепа, правительство может сократить доходы госбюджета на более чем на 100 миллиардов гривен. Он ссылается на проект поправок в бюджет, который прислали руководству парламента.

Так, Кабмин предложил Раде следующие изменения:

уменьшить доходы госбюджета на 115 миллиардов гривен;

увеличить расходы на 96 миллиардов гривен, что приведет к увеличению дефицита на 202 миллиарда гривен;

увеличить внутренние заимствования на 147 миллиардов гривен и внешние на 131 миллиард гривен;

создать в госбюджете стабилизационный фонд на сумму более 124 миллиардов гривен;

урезать программы развития образования;

уменьшить финансирование дорожных работ почти на 8 миллиардов гривен;

отменить поддержку национального кинематографа, театров, Украинского института книги;

урезать расходы на спорт.

Кроме того, правительство предложило "обнулить" финансирование местных выборов 2020.

"По сути, Кабмин предлагает отменить местные выборы в октябре 2020 года", - отметил Гончаренко.

При этом он указал, что изначально на выборы в госбюджете заложили 2,156 миллиарда гривен, а Кабмин предложил сократить эту сумму до 1 291 000 гривен.

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