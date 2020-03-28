"Очень опасен": Гончарук заговорил о дефолте в Украине

Алексей Гончарук считает, что госбюджет 2020 надо пересмотреть.
Государственный бюджет 2020 для Украины уже не актуален. По словам бывшего премьер-министра Алексея Гончарука, все показатели изменились
"Относительно действующего бюджета: он готовился, голосовался и собирался нами фактически при совершенно других экономических условиях. Это нужно понимать. Сейчас новая реальность, особенно вызванная этими событиями вокруг распространения пандемии коронавируса. Поэтому совершенно очевидно – бюджет должен быть пересмотрен", – рассказал Гончарук в комментарии 24 каналу.
При этом он не считает, что дефолт грозит украинской экономике в условиях пандемии коронавируса.
"Я считаю, что этот сценарий очень опасен, и я не думаю, что действующая команда это допустит", - подчеркнул экс-премьер.
Как ранее сообщал Главред, большой резонанс вызвали антикризисные предложения премьер-министра Дениса Шмыгаля относительно расходов государственного бюджета на 2020-й год.