"Очень опасен": Гончарук заговорил о дефолте в Украине

Алексей Гончарук / УНИАН

Государственный бюджет 2020 для Украины уже не актуален. По словам бывшего премьер-министра Алексея Гончарука, все показатели изменились

"Относительно действующего бюджета: он готовился, голосовался и собирался нами фактически при совершенно других экономических условиях. Это нужно понимать. Сейчас новая реальность, особенно вызванная этими событиями вокруг распространения пандемии коронавируса. Поэтому совершенно очевидно – бюджет должен быть пересмотрен", – рассказал Гончарук в комментарии 24 каналу.

При этом он не считает, что дефолт грозит украинской экономике в условиях пандемии коронавируса.

"Я считаю, что этот сценарий очень опасен, и я не думаю, что действующая команда это допустит", - подчеркнул экс-премьер.

Как ранее сообщал Главред, большой резонанс вызвали антикризисные предложения премьер-министра Дениса Шмыгаля относительно расходов государственного бюджета на 2020-й год.