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Продавать или покупать валюту: аналитики дали важный совет украинцам

30 марта 2020, 04:27

По прогнозам, в течение недели курс гривни просядет еще на 15-20-копеек.

доллар
Курс доллара прыгал то вверх, то вниз/ Фото pixabay.com

На фоне пандемии коронавируса и карантина в Украине курс доллара изрядно потрепал нервы украинцам – "бакс" прыгал то вверх, то вниз. При этом наши соотечественники массово кинулись в обменники скупать валюту, чем даже спровоцировали ее дефицит в стране. Эксперты дали полезный совет украинцам, как действовать в течение ближайшей недели – покупать и продавать доллары или немного подождать.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует, что курс гривни будет зависеть от того, примет ли Верховная Рада закон о запрете ренационализации банков.

"Принятие этого закона запустит программу сотрудничества с Международным валютным фондом и остановит отток нерезидентов, которые инвестировали в украинские ОВГЗ порядка 100 млрд грн. А транш от МВФ пополнит золотовалютные резервы Нацбанка и укрепит курс гривни", - сказал Пендзин изданию Сегодня.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин также прогнозирует, что если закон о запрете ренационализации банков будет принят, то рынок продолжит успокаиваться.

"Вероятнее всего, что курс наличной гривни будет колебаться в коридоре 27,5-28,5 грн/доллар", - отметил эксперт.

В свою очередь, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что в конце марта – начале апреля продолжится медленное обесценивание гривни.

"Если бы Нацбанк вовремя не погасил панику, то курс доллара сейчас был бы больше 30, а возможно, и 40 грн. Теперь ситуация хоть частично, но сбалансировалась (…) На следующей неделе курс продажи наличной гривни просядет еще на 15-20-копеек, но остановится, не дойдя до 29 грн за доллар", - прогнозирует он.

Читайте такжеБанкиры рассказали, как карантин ударил по курсу доллараУчитывая эти прогнозы, эксперты советуют украинцам пока что взять паузу - не покупать и не продавать доллары без особой надобности.

"Скупать валюту уже поздно, продавать еще рано, поэтому гражданам лучше всего пока воздержаться от любых обменных операций", – отметил Шевчишин.

Напомним, аналитик Альпари Вадим Иосуб прогнозирует, что в течение новой недели курс доллара в Украине продолжит расти.  По его словам, через неделю доллар на межбанке может торговаться около 28,3 гривни, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,7 гривни. 

Тем временем Национальный банк Украины установил на 30 марта 2020 года официальный курс доллара на уровне 28,18 гривни за один "зеленый" - это на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Как сообщается на сайте регулятора, курс доллара НБУ на 30 марта установлен на таком уровне: 28,183 гривни за один доллар (+0,0449 грн). При этом курс доллара на 27 марта составляет 28,1381 гривни за один "бакс".

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