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Чего ждать от курса на новой неделе: аналитик дал прогноз

29 марта 2020, 09:32

Курс доллара снова добавит в цене.

Доллары
Курс доллара продолжит дорожать / УНИАН

В течение новой недели курс доллара в Украине продолжит расти. Такой прогноз сделал аналитик Альпари Вадим Иосуб.

По его словам, через неделю доллар на межбанке может торговаться около 28,3 гривни, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,7 гривни, передает РБК-Украина

Иосуб напомнил, что за минувшую неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 1,2-2,3%:

  • курс доллара, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,80 до 28,14 грн (+1,2%);
  • спрос/предложение доллара на межбанке за это же время выросли с 27,45/27,55 до 27,97/28,00 (+1,9%/+1,6%);
  • средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 27,37/28,28 до 27,99/28,64 (+2,3%/+1,3%).

Тем временем Национальный банк Украины установил на 30 марта 2020 года официальный курс доллара на уровне 28,18 гривни за одтн "зеленый" - это на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как сообщается на сайте регулятора, курс доллара НБУ на 30 марта установлен на таком уровне: 28,183 гривни за один доллар (+0,0449 грн). При этом курс доллара на 27 марта составляет 28,1381 гривни за один "бакс".

Курс доллара НБУ на 30 марта / bank.gov.ua

Таким образом, курс доллара вырос до максимума в этом году. Предыдущее максимальное значение было зафиксировано 27 марта - тогда стоимость одного "бакса" Нацбанк оценил в 28,1381 гривни за доллар.

Напомним, ранее банкиры рассказали, как карантин ударил по курсу доллара. В свою очередь, экономический эксперт Виктор Суслов предупредил о катастрофических последствиях карантина

Тем временем финансовый аналитик Владимир Мазуренко считает, что курс доллара в Украине уже в апреле 2020 года может достичь психологической отметки в 30 гривен за один "зеленый". 

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