Пробьет психологическую отметку: эксперт спрогнозировал курс доллара в апреле 2020

Курс гривни продолжит падение / Фото УНИАН

Курс доллара в Украине уже в апреле 2020 года может достичь психологической отметки в 30 гривен за один "зеленый". Такой прогноз озвучил финансовый аналитик Владимир Мазуренко.

Эксперт объяснил, что на девальвацию гривни может повлиять продление карантина до 24 апреля, падение цен на мировых сырьевых рынках, падение доходов. При этом доллара в стране будет не хватать, а иностранцы будут избавляться от украинских долговых бумаг.

"Пандемия уже ударила по мировой экономике, остановила работу целых сфер. Рассчитывать на то, что движение гривни в сторону девальвации будет развернуто как минимум во время карантина, не стоит. Думаю, что по итогам года можем получить курс в 30 грн/долл, тогда эта отметка должна быть преодолена уже в следующем месяце", – рассказал аналитик изданию Обозреватель.

Тем временем Национальный банк Украины на 26 марта 2020 года повысил на 18 копеек официальный курс доллара по сравнению с предыдущим банковским днем. Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, курс доллара НБУ на сегодня установлен на таком уровне: 27,9552 гривни за один "бакс" (+0,1824 грн). При этом курс доллара на 25 марта составляет 27,7728 гривен за один доллар.

Курс доллара НБУ на 26 марта 2020 / bank.gov.ua

Как сообщал Главред, заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что высокий курс гривни был временным явлением, обусловленным в том числе и притоком спекулятивного капитала в государственные ценные бумаги. Теперь же курс национальной валюты возвращается у своему рыночному уровню.

Кроме того, Суслов считает, что падение курса гривни в условиях карантина в Украине на фоне пандемии коронавируса продолжится, однако на сколько ослабнет гривна - сложно прогнозировать. Не исключено, что это может быть и 100 гривен за один доллар.