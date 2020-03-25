Курс доллара резко сдал назад: сколько стоит валюта в Украине

Курс доллара снизился на 34 копейки / Reuters

Курс доллара в Украине, который начал резко дорожать с началом пандемии коронавируса и 24 марта достиг максимума с января 2019 года, снова упал в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 25 марта на уровне 27,77 гривни за доллар (-0,3398 грн). При этом курс доллара НБУ на 24 марта составляет 28,1126 гривни за один "зеленый". Таким образом, курс доллара НБУ снизился на 34 копейки по сравнению с предыдущим днем. Курс евро подешевел на 14 копеек – до 30,1 гривни за один евро.

Курс доллара НБУ на 25 марта 2020 / Фото bank.gov.ua

При этом в курс доллара в банках вырос по сравнению с предыдущим днем. Американскую валюту продают уже за 28,4 гривни за один "бакс", а покупают по 27,65 гривни за доллар. Европейскую валюту продают по 30,4 гривни, а покупают по 29,5 гривни.

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Напомним, аналитик Альпари Вадим Иосуб прогнозирует, что в течение недели в Украине курс доллара к гривне снова вырастет. В частности, наличный доллар в банках может торговаться на уровне 27,7-28 гривен за один "зеленый".

Как сообщал Главред, экономист Борис Кушнирук ранее рассказал, что с курсом будет дальше и способен ли китайский вирус обвалить курс гривни.