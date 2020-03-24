УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

"Доллар по 30-35 гривен - это еще успех": эксперт рассказал, чего ждать от курса в Украине

24 марта 2020, 04:24

Девальвация гривни становится неизбежной.

доллар, курс доллара
Курс гривни продолжит падение/ Фото pixabay.com

Падение курса гривни в условиях карантина в Украине на фоне пандемии коронавируса продолжится, однако на сколько ослабнет гривна - сложно прогнозировать. Не исключено, что это может быть и 100 гривен за один доллар. Такое мнение высказал заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

По его словам, пока что неизвестны решения, которые будет принимать правительство и Нацбанк Украины.

"По тем решениям, которые уже приняты, видно, что курс гривны будет падать. На сколько – сложно сказать. Я думаю, что если он упадет до уровня 30-35 гривен за доллар, то это будет еще успехом. Однако я не исключаю, что падение будет бо́льшим", - сказал Суслов во время чата на Главреде.

По его словам, если правительство пойдет на финансирование государственных расходов за счет дополнительной денежной эмиссии Национального банка, то "курс в 100 гривен за доллар может оказаться реальностью".

Экономист также напомнил, что украинские заробитчане переводили ежегодно в Украину примерно 13 миллиардов долларов. Теперь этот приток валюты прекратится.

"Конечно, в этих условиях дальнейшее обесценивание гривны, ее девальвация становится неизбежным", - резюмировал Суслов.

Читайте такжеКак коронавирус ударит по экономике Украины

Напомним,  аналитик Альпари Вадим Иосуб прогнозирует, что в течение новой недели в Украине курс доллара к гривне снова вырастет. В частности, наличный доллар в банках может торговаться  на уровне 27,7-28 гривен за один "зеленый". 

Как сообщал Главред,  экономист Борис Кушнирук ранее рассказал, что с курсом будет дальше и способен ли китайский вирус обвалить курс гривни.

Сейчас вы просматриваете новость «"Доллар по 30-35 гривен - это еще успех": эксперт рассказал, чего ждать от курса в Украине». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

04:24
"Доллар по 30-35 гривен - это еще успех": эксперт рассказал, чего ждать от курса в Украине
03:50
Похудение на карантине: названы самые опасные диеты
03:01
Эксперт рассказал, способен ли секс улучшать иммунитет
02:18
"Охренели": пропагандист Путина разнес "сволочей"-крымчан в пух и прах
01:37
Во Франции сделали большой шаг в лечении коронавируса: в чем суть
01:34
"Что за тату на попе?": Глюкоза развратно светонула "пирожочек" на пикантном фото
00:55
Обвал экономики: ВВП "улетит" в минус из-за коронавируса
00:26
"Конча Заспа обречена": коронавирусную элиту будут лечить в "убитых" украинских инфекционках Видео
00:19
24 марта – какой сегодня праздник: День мастера маникюра и Ефимов день Видео
23 марта, понедельник
23:51
Свет в конце тоннеля: в Италии наступил переломный момент в борьбе с эпидемией Видео
23:50
Сбежит на край света: макияж, который страшно бесит мужчин - фото Фото
23:40
На Буковине власти показали размещение вернувшихся из-за границы украинцев Видео
23:16
Во время карантина будут увеличены субсидии: названа сумма Видео
22:50
В Великобритании из-за эпидемии введен жесткий карантин Видео
22:31
В Минздраве пояснили, как хоронить умерших от коронавируса Видео
22:10
Еще в одной области Украины объявили чрезвычайную ситуацию
22:00
Лечение коронавируса: в США ученые рассказали, какие препараты тестируют
21:50
Красотка порноактриса щегольнула голой грудью на сексуальных фото Фото
21:39
Высокая температура: в Киеве пассажиров поезда из Риги не выпускают из вагонов Видео
21:38
Польше дали в руки рычаг-помеху строительству Северного потока-2
21:29
Как сделать вкуснейший кекс быстро и просто, рецепты Видео
21:17
Муж пациентки вернулся из Италии: еще одну область атаковал коронавирус
21:01
"Без Бога нам капец": православным показали, как молиться при эпидемии Видео
20:57
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: кто встретит родную душу
20:33
Заболел чиновник: Кернес опровергает наличие коронавируса в Харькове Видео
20:28
Весенний призыв-2020: Зеленский принял важное решение
20:20
Утиные истории 3 сезон дата выхода и трейлер онлайн Видео
20:16
Набирает обороты: в ВОЗ сделали неутешительное заявление
19:56
Украинцы получат компенсации из-за карантина: главное из обращения Зеленского Видео
19:41
У нардепа из Слуги народа подтвердили коронавирус Видео
19:36
"Нормандская четверка" на карантине: появился неожиданный прогноз о новых переговорах
19:20
Шанс или печальный конец: какой Украина выйдет из коронавирусного кризиса мнение
19:18
Плохие парни навсегда - выходит онлайн: когда смотреть фильм
19:05
Стал известен результат тестирования Меркель на Covid-19 Видео
19:02
"Сработали быстро": Милованов заступился за Кабмин Гончарука в деле о масках
19:00
Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 6 выпуск 23-03-2020 Видео
18:52
Карантин "убьет" четверть АЗС в Украине – эксперт
18:36
Идрис Эльба заразил жену коронавирусом
18:08
"Умершим все равно": идею Минздрава тестировать трупы в Сети назвали маразмом Видео
17:40
"Крым наш!": Сергей Шнуров ошарашил всех новым стихом
17:38
Парламентскую журналистку госпитализировали с подозрением на коронавирус Видео
17:37
Границу – на замок: украинцам запретили покидать страну
17:28
Как сделать антисептик для рук: простой рецепт от Комаровского Видео
17:27
В Киеве продолжается рост зараженных коронавирусом, Кличко бьет тревогу Видео
17:24
Слух: анонс GTA VI состоится 25 марта, уже известно содержание трейлера
17:14
Карантин продлят, зарплатам писец: появились новости о коронавирусе в Украине Видео
17:12
Лютый мороз посреди весны: украинцев напугал зимний прогноз с -13°
17:10
Молниеносное похудение: модные женские стрижки 2020, которые стройнят - фото Фото
17:08
На Прикарпатье умерла женщина с симптомами COVID-19 Видео
17:00
Коронавирус в Украине: Шмыгаль и Кабмин ввели чрезвычайную ситуацию еще в трех областях
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять