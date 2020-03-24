"Доллар по 30-35 гривен - это еще успех": эксперт рассказал, чего ждать от курса в Украине

Курс гривни продолжит падение/ Фото pixabay.com

Падение курса гривни в условиях карантина в Украине на фоне пандемии коронавируса продолжится, однако на сколько ослабнет гривна - сложно прогнозировать. Не исключено, что это может быть и 100 гривен за один доллар. Такое мнение высказал заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

По его словам, пока что неизвестны решения, которые будет принимать правительство и Нацбанк Украины.

"По тем решениям, которые уже приняты, видно, что курс гривны будет падать. На сколько – сложно сказать. Я думаю, что если он упадет до уровня 30-35 гривен за доллар, то это будет еще успехом. Однако я не исключаю, что падение будет бо́льшим", - сказал Суслов во время чата на Главреде.

По его словам, если правительство пойдет на финансирование государственных расходов за счет дополнительной денежной эмиссии Национального банка, то "курс в 100 гривен за доллар может оказаться реальностью".

Экономист также напомнил, что украинские заробитчане переводили ежегодно в Украину примерно 13 миллиардов долларов. Теперь этот приток валюты прекратится.

"Конечно, в этих условиях дальнейшее обесценивание гривны, ее девальвация становится неизбежным", - резюмировал Суслов.

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Напомним, аналитик Альпари Вадим Иосуб прогнозирует, что в течение новой недели в Украине курс доллара к гривне снова вырастет. В частности, наличный доллар в банках может торговаться на уровне 27,7-28 гривен за один "зеленый".

Как сообщал Главред, экономист Борис Кушнирук ранее рассказал, что с курсом будет дальше и способен ли китайский вирус обвалить курс гривни.