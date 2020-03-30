Эксперт рассказал, рухнет ли катастрофически курс гривны / Reuters

Курс доллара увеличится до 31 гривны в случае совпадения ряда внутренних и внешних факторов, простирающихся от того, случится ли в Украине социально-экономический и политический взрыв, и до того, сколько на планете Земля продлится паника из-за пандемии китайского коронавируса.

Такое мнение в комментарии Главреду высказал экономист Борис Кушнирук.

"Судя по показателям, уже сейчас на 2020 год закладывается падение ВВП на 9-11%. Это очень существенно. Такой прогноз, в принципе, корректный. Однако, если правительство не сумеет контролировать ситуацию, то падение будет более существенным", – считает он.

По мнению Кушнирука, в ближайшую пару-тройку месяцев курс гривны не будет испытывать особых колебаний.

"Сейчас курс ожидается на уровне 29,5 гривен за доллар вместо прежних 27 гривен за доллар. Речь идет о среднегодовом показателе. А это значит, что на конец 2020 года правительство закладывает курс на уровне приблизительно 31 гривна за доллар", – подытожил он.

Напомним, ранее эксперт и член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин дал прогноз по по поводу того, что курс гривны по отношению к доллару будет зависеть от того, примет ли украинский парламент законопроект о запрете ренационализации банков.