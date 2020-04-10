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Можно бежать в обменник: аналитик пообещал падение курса доллара

10 апреля 2020, 10:59

Доллар подешевеет на следующей неделе.

доллар
Курс доллара ожидает снижение / Фото pixabay.com

На следующей неделе курс доллара в Украине снизится. В частности, к пятнице, 17 апреля, один "зеленый" будет стоить 27,1 гривни. Такой прогноз сделал аналитик Альпари Вадим Иосуб.

"На ближайшую неделю мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Курс доллара на межбанке может торговаться через неделю около 27,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,9/27,2 грн", – отметил эксперт.

На укрепление курса гривни повлияют такие факторы:

  • высокие шансы на заключение договора с МВФ;
  • снижение спроса на доллар со стороны импортеров;
  • окончание ажиотажного спроса на валюту со стороны населения.

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Тем временем Национальный банк Украины на пятницу, 10 апреля, повысил официальный курс доллара на 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, курс доллара НБУ установлен на таком уровне: 27,2598 гривни за 1 доллар (+0,0633 грн). При этом курс доллара на 9 апреля составляет 27,1965 гривни за 1 доллар.

Курс доллара НБУ на 10 апреля
Курс доллара НБУ на 10 апреля / bank.gov.ua

Как сообщал Главред, финансовый аналитик Владимир Мазуренко дал прогноз, что курс доллара в Украине уже в апреле 2020 года может достичь психологической отметки в 30 гривен за один "зеленый". 

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