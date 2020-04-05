Можно бежать в обменник: аналитики пообещали падение курса доллара

Курс гривни ждет девальвация / УНИАН

Курс гривни в течение грядущей недели может укрепиться, однако это будет иметь краткосрочный характер, а далее последует девальвация национальной валюты. Такое мнение высказал аналитик Владимир Мазуренко.

По его словам, курс гривни в течение нескольких дней может колебаться около отметки в 27 гривен за доллар.

"Думаю, что укрепление гривни будет как минимум на следующей неделе. Да, можем пробить психологическую отметку в 27 грн/долл, но здесь нужно понимать, что это скорее временный, чем стабильный разворот динамики", – рассказал Мазуренко в комментарии изданию Обозреватель.

Андрей Шевчишин из Forex Club поддерживает эту точку зрения. По его словам, укрепление гривни носит краткосрочный характер и поддерживается более высоким предложением валюты на межбанке.

"В условиях сужения ликвидности рынка даже небольшие перекосы между спросом и предложением изменяют ситуацию. Аграрии заводят валюту для посевной, экспортеры также заводят валюту по итогам квартала", – отметил аналитик.

По его словам, курс гривни может откатится до отметки 27,25 грн/долл на межбанке. Однако не исключено, что этой ситуацией воспользуются покупатели, вернув доллар на траекторию роста.

"Девальвационные риски сохраняются, что связано с падением валютных поступлений в страну, экономическим спадом и бюджетным дефицитом", – объяснил Шевчишин.

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Как сообщал Главред, ранее финансовый аналитик Владимир Мазуренко спрогнозировал, что курс доллара в Украине уже в апреле 2020 года может достичь психологической отметки в 30 гривен за один "зеленый".

В свою очередь, экономист Борис Кушнирук рассказал, каким будет курс доллара в Украине в ближайшее время, и высказал мнение, что в ситуации экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, Украине важно продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом.