Платежные системы в Украине могут остановить работу: в чем причина

Платежные системы в Украине могут остановить работу / Фото Facebook

В конце апреля украинцы могут столкнуться с серьезной проблемой – они не смогут без идентификации оплатить удаленно коммуналку, получить перевод денег, оплатить сервисы и воспользоваться безналичными средствами. Об этом предупредили в Украинской ассоциации платежных систем (УАС).

6 декабря Верховная Рада приняла в новой редакции закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Он вступает в силу 28 апреля. В соответствии с законом, чтобы получить привычную финансовую услугу – например, перевести деньги от близких или провести оплату онлайн, людям нужно будет пройти процедуру полной идентификации. То есть предъявить паспорт и код работнику финансовой организации, предоставляющей услугу, передает news.finance.

При этом на сегодня Нацбанк не выработал четких рекомендаций по процедуре удаленной идентификации. В НБУ видят возможность произвести ее удаленно только через BankID. Однако к этому способу подключены всего 14 банков.

"В Украине не введены правила дистанционной идентификации, как это произошло в Европе, нет внятных новых правил эмиссии электронных денег и предоплаченных карт, также нет разработанных технических возможностей быстрой верификации данных клиента", – отмечают эксперты.

По их мнению, такой подход приведет к убийству рынка безналичных переводов и возвращению расчетов в наличке.

Напомним, чтобы снизить риски распространения опасного китайского коронавируса COVID-19 Национальный банк Украины в конце марта предложил перевести все выплаты зарплат, пенсий, субсидий в безналичную форму.