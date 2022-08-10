120 гривен за доллар: украинцам раскрыли катастрофический сценарий инфляции

/ Reuters

Инвестиционный банкир Сергей Фурса прокомментировал перспективу введения в Украине 10% пошлины на покупку валюты для импорта товаров и услуг.

Финансист говорит, что разница между экспортом и импортом - это та дыра, которую необходимо перекрывать. Своим мнение он поделился в эфире 1+1.

При этом он напомнил, что в Украине импорт превышает экспорт, а новый налог может сделать импортные товары дороже.

"В результате мы с вами покупаем меньше импорта. И как результат - разница уменьшается", - пояснил эксперт.

При этом он также спрогнозировал, что может быть с курсом доллара в Украине, если не снизить импорт товаров.

"Тогда есть угроза, что НБУ истощит свои резервы, и в один момент у нас гривна будет не 40, а 120 за доллар. И цены вырастут не на 10%, а в 3 раза", - добавил Фурса.

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