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62 грн/литр: появился тревожный прогноз цен на АЗС после обвала гривны

21 июля 2022, 21:39

Сергей Куюн не исключил роста закупочная стоимости топлива у импортеров.

АЗС, бензин, топливо
/ УНИАН

Дальнейшего ожидаемого снижения цены на бензин ожидать не стоит, заявил эксперт, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

По его мнению, текущие цены на заправках могут удержаться без повышения. Этому будет способствовать и снижение мировых цен на нефть и нефтепродукты, которое наблюдается в июле, написал он в своем Facebook.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что прогнозирует, что цена на сжиженный газ может стабилизироваться на текущих отметках (30 грн/л), ведь валютный фактор по нему ударил меньше всего. А вот бензин в пределах 52 грн/л не удержится.

"Диапазон 55-57 грн/л более вероятен", - отмечает Куюн, и добавляет, что многое будет зависеть от действий правительства.

"По дизтопливу удержать потолок в 58 грн/л будет тяжело, но 60-62 грн/л выглядит реалистично (сейчас средняя 55 грн/л)", - не исключил он.

Далее Куюн уточнил, что его прогноз возможного роста стоимости топлива при котировках курса валют на +10 грн/л к ценам бензина и дизтоплива и +5 грн на сжиженном газе базировался на основе средних таможенных цен на бензин и дизтопливо в июле и больше касался прибылей импортеров.

"Вырастет не цена на стелах АЗС, а закупочная стоимость у импортера. Что будет дальше. К сожалению, об ожидаемом понижении придется забыть. Фактически валютная корректировка съест сверхмаржу трейдеров. И, похоже, не только", - отметил он.

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Топливный кризис в Украине

Как известно, в Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит топлива на АЗС. По состоянию на начало июня ситуация немного улучшилась, ограничения на отпуск топлива смягчились до 20-30 литров в бак.

В апреле в результате авиаударов уничтожен единственный крупный нефтеперерабатывающий завод Украины в Кременчуге(Полтавская обл.), на который приходилось около 40% общей поставки бензина и дизельного топлива. Также россиянами разбомблены около 20 нефтебаз.

18 июня российские захватчики совершили очередную ракетную атаку на Кременчуг. В тот же день три российские ракеты попали в нефтебазу в Новомосковском районе Днепропетровской области, возник масштабный пожар.

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АЗС бензин дизель Сергей Куюн
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