АТБ и Сильпо стали "банкоматами": на кассах супермаркетов выдают наличку

Магазин АТБ выдает наличку / Delo.ua

В Украине сети супермаркетов, в частности, АТБ и Сильпо, стали своего рода банкоматами и начали выдавать своим клиентам на кассах до 6 тыс. грн с их банковских карт. Рассчитаться за продукты, как и раньше, можно с помощью карты

"С одной стороны сети магазинов не нуждаются в инкассации наличности вырученной от продажи товаров и отдают наличку гражданам", - рассказал cоветник главы МВД Антон Геращенко, пишет OBOZREVATEL.

Отмечается, что наличку можно снять наличку на кассах супермаркета (провести своей картой по терминалу). При этом отказывать от выдачи налички супермаркет не может (кроме того случая, если ее нет).

Также - все магазины обязаны принимать карту. За нарушение - отказ - штраф в 8,5 тыс. грн.

Читайте также"Хотят в гражданской одежде вернуться домой": голодные оккупанты грабят дома и магазины секонд-хендаОтметим, ранее в АТБ запретил продавать алкоголь и социально важные продукты в количестве больше двух штук в руки.

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График работы АТБ

Магазины начинают свою работу в 8:00, заканчивают - за час до того, как в конкретном городе перестает работать общественный транспорт.

Кроме того, часть магазинов сети АТБ не работает. Со списком можно ознакомиться здесь.

График работы Сильпо

Зависит от населенного пункта и комендантского часа там, где он введен.

В Киеве, в зависимости от района и сложности военной ситуации, магазины открыты с 8:00, 8:30 или 10 утра.

Закрываются магазины по такому же принципу: там, где спокойно, могут работать и до 21:00. В особенно "горячих" районах - закрываются в 15-17.

В Днепре абсолютно все магазины работают с 8 утра до 17 вечера, а в Виннице с 9 до 19.

В оккупированном Бердянске все точки Сильпо работают с 9 до 15, а в Житомире с 8 утра до 20 вечера.

В Запорожье все магазины начинают работу в 8, а закрываются в 18-19.

В Ивано-Франковске спокойно – все магазины работают с 9 до 20, так же в Луцке, Тернополе и Львове.

В Одессе большинство магазинов работают с 9 до 17, а в Харькове с 8 до 16 или до 17.

С актуальным графиком работы того или иного магазина можно ознакомиться здесь.

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