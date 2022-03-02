"Хотят в гражданской одежде вернуться домой": голодные оккупанты грабят дома и магазины секонд-хенда

Российские военные вытаскивают украинцев из подвалов и заставляют их сидеть под авиаударами / Reuters

В Тростянце Сумской области российские оккупанты занимаются мародерством и грабежами. Причем, как среди мирного населения, воруя у людей еду, так и опустошают магазины секонд-хенда, чтобы снять военную форму.

Как сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, агрессоры ограбили магазин секонд-хенда, чтобы переодеться в гражданскую одежду, пишет НВ.

Читайте такжеВ Житомире из-за ракетного удара погибли мирные жители, среди пострадавших есть дети"Мародерство врага набрало серьезных оборотов. Военные РФ голодны, они не только продолжают обносить продуктовые лавки, а уже лезут в дома к людям. Очень часто бывает, что заходят в дома, вытаскивают людей и забирают у них еду, одежду", - сказал Живицкий.

По его словам, вероятно, в гражданской одежде они хотят вернуться назад, на свою родину.

Напомним, российские оккупанты захватили Тростянец и развернули там свой штаб. Местная власть продолжает работать в своем режиме. Люди собственноручно пекут хлеб.

Накануне Живицкий обратился к миру, властям и ВСУ с просьбой предоставить области оружие. В частности, защиту авиацией. По его словам, тероборона "ловит оккупантов голыми руками".

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