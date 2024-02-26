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Большие долги за коммуналку: как могут наказать должников

Дмитрий Видоменко
26 февраля 2024, 16:14
В январе власти Украины разрешили отключать свет бытовым потребителям, которые систематически не платят за ЖКХ - что еще их может ждать.
Долги, свет
Как могут наказать должников по коммуналке? / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В январе 2024 года власти Украины разрешили коммунальщикам отключать свет бытовым потребителям, которые систематически не платят платежи и накопили долги (но это касается только тех людей, которые проживают на территориях, подконтрольных Украине и где не ведутся боевые действия. Об этом говорится в материале "На пенсии".

Как отметили эксперты, в случае несвоевременных выплат потребитель может получить судебный иск. В результате из-за коммунального долга возникнут проблемы с собственностью и кредитной историей должника.

Какие могут быть последствия в случае неуплаты за коммуналку?

В случае решения суда о взыскании задолженности могут:

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  • арестовать недвижимое имущество; забрать автомобиль на штрафплощадку;

  • заблокировать все банковские счета, с которых будут списываться средства для погашения задолженности.

Как говорят эксперты, такие правила касаются и пенсионеров, за исключением того, что с пенсионных карточек могут списывать до половины пенсии и только в том случае, если остаток не будет меньше прожиточного минимума (для пенсионеров сейчас – 2 361 грн). Также сведения о задолженности по ЖКУ могут передать в "Украинское бюро кредитных историй", что усложнит в будущем получение кредитов при необходимости.

Что могут отнять из-за задолженности по коммуналке?

Если долг превышает 20 размеров минимальной зарплаты, что сейчас составляет 142 тысяч грн, то исполнитель может забрать квартиру, дом или земельный участок, если нет достаточных денежных средств или движимого имущества. В последнюю очередь, должника могут лишить права собственности на жилой дом или квартиру, где он фактически проживает.

Если там зарегистрированы несовершеннолетние дети или лица с инвалидностью, для выселения и продажи квартиры требуется разрешение органов опеки и попечительства или решение суда.

Что такое "Украинское бюро кредитных историй"?

"Украинское бюро кредитных историй" занимается сбором, хранением, обработкой и предоставлением кредитных историй. Мы получаем информацию о заемщиках от банков, страховых компаний, лизинговых компаний, кредитных союзов и других финансовых институтов. Информация передается на добровольной основе и только при наличии письменного согласия заемщика, сообщается на сайте компании

Мораторий на взыскание долгов за коммуналку в Украине

Верховная Рада в конце июля 2022 года проголосовала законопроект №7531, которым предусмотрен запрет принудительного взимания долгов для определенных категорий граждан за жилищно-коммунальные услуги во время военного положения

В Украине запретили взимать долги за коммуналку в районах проведения военных действий или там, где оккупация.

Позже Кабмин запретил начислять пеню или штрафы в случае несвоевременной или неполной оплаты за коммуналку в условиях военного положения.

"Люди не должны нести дополнительный финансовый груз по оплате коммунальных услуг. Следовательно, правительство приняло решение запретить начисление, взыскание штрафов или пени, инфляционных начислений, процентов годовых в случае несвоевременной или неполной оплаты за жилищно-коммунальные услуги", ‒ подчеркнули в Кабмине.

А 8 января стало известно, что Кабмин отменил вышеуказанный мораторий.

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