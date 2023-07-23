Будет "курсовой штиль": прогноз по курсу доллара на следующую неделю

На фоне стабильной ситуации на валютном рынке инфляция не превысила 4,6% с начала года.

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Прогноз по курсу валют на неделю / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

В Украине ожидается, что на следующей неделе курс доллара будет достаточно стабильным. "Равновесие" сохранится в период с 24 по 30 июля. Об этом заявил эксперт Тарас Лесовой, сообщает Obozrevatel.

Лесовой пока не видит экономических причин для "расшатывания" валютного рынка.

Стабильность курса отразилась и на инфляционной динамике. С начала года инфляция не превысила 4,6%, а в годовом исчислении составит 12,8%.

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"Таким образом, в конце июля "курсовой штиль" никого не удивит: пределы допустимых курсовых колебаний останутся постоянными, это 36,7-37,3 грн/долл. и 41-42 грн/евро. При этом текущие изменения курса будут находиться в пределах 0,1-0,3 грн", - говорит Лесовой.

Ранее эксперт рассказал, от чего зависит возможный скачок курса доллара. После того, как Украина победит страну-агрессора, Россию, то ситуация на валютном рынке будет зависеть от формата завершения войны и объема денег, которые будут поступать от западных партнеров на восстановление украинской инфраструктуры.

Алексей Кущ рассказал, что будет с курсом валют после войны - ждать ли резкого падения гривны. Курс доллара может повлиять формат завершения войны, а также ситуация с восстановлением экономики страны. На сегодня давать прогнозы по поводу вероятного курса доллара по окончании войны – это из разряда футурологии.

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