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Цена на газ в Украине уже в апреле возрастет до 8000 гривен - эксперт

23 марта 2021, 16:48

С 1 апреля 2021 можно ожидать, что цена на газ возрастет и составит ориентировочно 8000 грн, заявил Юрий Корольчук.

газопровод
Цена на газ в Украине уже в апреле возрастет до 8000 гривен, заявил эксперт/ УНИАН

Антимонопольный комитет Украины в ежегодном отчете признал, что государственная компания "Нафтогаз" занимает монопольное положение на рынке добычи газа. Это создает искусственные преимущества компании на рынке поставок газа и приводит к искажению конкуренции на рынке газа. Исходя их этого можно ожидать, что годовой тариф на газ для украинских потребителей составит не менее 8000 грн за 1000 куб. м, заявил энергетический эксперт, сооснователь Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Магическая цифра в 6999 грн за 1000 куб. м завершает свое действие. С 1 апреля 2021 можно ожидать, что цена на газ возрастет и составит ориентировочно 8000 грн. Есть ряд факторов, которые указывают на то, что и годовая цена на газ на период с мая 2021 по май 2022 составит ориентировочно не менее 8000 грн. за 1000 куб. м", - объяснил Корольчук на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что остаются в силе монополистические позиции "Нафтогаза" на рынке добычи газа.

"Нафтогаз и дальше контролирует компанию "Укргаздобыча", которая добывает 14,2 млрд. куб. м газа. "Нафтогаз" отказывается продавать государственный газ для всех участников рынка. Во-вторых, на рынке нефти наблюдается рост цены на нефть, что отразится в росте цены на газ на биржах ЕС в летне-осенний период. В-третьих, государственный "Нафтогаз", как и частные компании (в условиях отсутствия доступа к газу украинской добычи), ориентируется на европейские биржевые показатели газа", - рассказал эксперт.

По его словам, именно перечисленные факторы создали ситуацию, когда объективной рыночной летней цене на газ будет стоимость не менее 8000 грн.

"В то же время, при таких условиях во время следующего отопительного сезона потребитель не будет платить большую цену в случае повторения ситуации 100% роста цены на газ. Также потребители не будут вынуждены находиться в постоянном поиске лучшей цены на газ и снизятся риски от перехода от одной к другой компании, а также от неожиданного автоматического перевода к поставщику последней надежды", - добавил Корольчук.

Он также обратил внимание на то, что потребители ожидают снижения цены на газ летом-осенью, но тенденции на европейских биржах не дают такого оптимизма.

Тарифы в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • В Украине прокатилась волна протестов из-за повышения коммунальных тарифов. С 1 января в Украине начала действовать новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.
  • 11 января президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического совещания поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.
  • 18 января тариф на газ для населения в Украине снижен: предельная цена на газ установлена на уровне 6,99 грн за кубометр. Эта сумма уже включает НДС и плату за транспортировку голубого топлива до внутренних точек выхода из ГТС по магистральным газопроводам.

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