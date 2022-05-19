Цены на АЗС рекордно взлетели: подорожал бензин, дизель и автогаз

В Украине подорожало автомобильное топливо / УНИАН

В Украине розничные сети АЗС резко подняли цены на топливо после публикации постановления Кабмина об отмене государственного регулирования.

Обратим внимание, что ведущие сети ужен продают бензин, дизель и автогаз по ценам, которые значительно повышены. При этом вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко пообещала скорые поставки в Украину 25 тысяч тонн польского бензина.

В то же время в Украине цены на сильно повысились после того, как была отменена предельная цена.

Стоимость топлива в сети WOG

Бензин продают по 51-52 гривны за литр, дизтопливо - 57-58 гривен.

/ store.wog.ua

Стоимость топлива в сети ОККО

За литр бензина А-95 просят 51-52 гривны, а ДТ – 57-58 гривен.

/ okko.ua

Подорожание автогаза

В Украине средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС выросла на 90 коп./ л-до 37,58 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

На станциях SOCAR цена выросла на 3 грн, до 37,48 грн/л.

На станциях ОККО и WOG автогаз подорожал на 1 грн/л, до 37,99 и 38,98 грн/л соответственно.

На "Автотранс" и BVS цена на автогаз также выросла на 1 грн/л, до 38,98 и 38,99 грн/л соответственно.

Кроме того, на 0,83-3,5 грн/л подорожал автогаз в сетях "БРСМ-Нафта", KLO, Chipo и других.

/ enkorr.ua

Регулирование цен на топливо

Правительство Украины ранее вводило госрегулирование цен на АЗС, установив предельные уровни торговой надбавки к средней цене реализации топлива.

Кабмин также разрешал АЗС без ограничений устанавливать цену на "брендовое премиальное" топливо при условии, что они также продают горючее по регулируемым государством ценам. В ином случае розничные цены "брендового" топлива не должны превышать регулируемые государством цены больше чем на 5%.

С середины марта Верховная Рада обнулила акциз на нефтепродукты и снизила ставки НДС до 7% с 20%.

Обнародование министерством средних цен литра ДТ и бензина происходит трижды в месяц.

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