Цены на бензин рухнут: украинцам рассказали, когда закончится дефицит на АЗС

В Украине прогнозируют снижение цен на АЗС / УНИАН

Дефицит топлива в Украине может сохраниться до конца 2022 года, заявили в Центре экономической стратегии.

Как говорится в результатах исследования ЦЭС, с появлением новых поставок топлива дефицит должен постепенно уменьшиться, а цены могут даже немного снизиться.

"Как только появятся новые поставки, дефицит должен постепенно уменьшиться, а цены могут даже немного снизиться. Однако некоторые участники рынка ожидают, что дефицит сохранится до конца года", - говорится в исследовании.

Кроме этого, по данным ЦЭС, предложение топлива растет: количество импортеров удвоилось.

Читайте такжеЦены на бензин резко рухнули: где на АЗС поменяли ценники

Топливный кризис в Украине

Как известно, в Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит топлива на АЗС. По состоянию на начало июня ситуация немного улучшилась, ограничения на отпуск топлива смягчились до 20-30 литров в бак.

В апреле в результате авиаударов уничтожен единственный крупный нефтеперерабатывающий завод Украины в Кременчуге(Полтавская обл.), на который приходилось около 40% общей поставки бензина и дизельного топлива. Также россиянами разбомблены около 20 нефтебаз.

18 июня российские захватчики совершили очередную ракетную атаку на Кременчуг. В тот же день три российские ракеты попали в нефтебазу в Новомосковском районе Днепропетровской области, возник масштабный пожар.

Читайте такжеЦены на АЗС обвалятся: эксперт рассказал, когда ждать 40 гривен за литр бензина

Читайте еще: