Цены на бензин рухнут: в Раде рассказали о новой стоимости на АЗС

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Цены на бензин должны снизиться, заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Мы видим значительное удешевление нефти на международных рынках. И в связи с этим удешевлением мы понимаем, что и бензин в Украине должен удешевляться", - сказал он в эфире информационного телемарафона.

Также он отметил, что соответствующий налог, который частично будет возвращен с мирных времен, не повлияет на стоимость бензина.

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"Цена точно не вырастет, а возможно даже упадет, учитывая мировые цены на нефть", - подчеркнул председатель комитета ВР.

Как известно, в марте парламент отменил налоговый акциз на горючее и снизил НДС до 7% с 20-ти. Это помогло потребителям и бизнесу в самые тяжелые шоковые времена иметь топливо по приемлемой цене.

14 августа Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается отменить льготное налогообложение на топливо.

30 августа Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о возврате акциза на горючее.

Топливный кризис в Украине

Как известно, в Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит топлива на АЗС.

В апреле в результате авиаударов уничтожен единственный крупный нефтеперерабатывающий завод Украины в Кременчуге(Полтавская обл.), на который приходилось около 40% общей поставки бензина и дизельного топлива. Также россиянами разбомблены около 20 нефтебаз.

18 июня российские захватчики совершили очередную ракетную атаку на Кременчуг. В тот же день три российские ракеты попали в нефтебазу в Новомосковском районе Днепропетровской области, возник масштабный пожар.

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