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Цены на бензин в Украине рухнули: что происходит на АЗС

12 августа 2022, 17:52

Средняя цена в стране бензина А-95 снизилась на 7 коп./л и составила 49,88 грн.

цены на бензин, цены на топливо
Цены на бензин / pixabay

Ряд сетей АЗС в течение недели, с 6 по 12 августа, скорректировали цены на бензин и дизельное топливо.

Средняя цена в стране бензина А-95 снизилась на 7 коп./л и составила 49,88 грн/л, бензин А-95 премиум подешевел на 36 коп./л — до 50,90 грн/л, а дизельное топливо – на 0,78 грн/л, до 53,52 грн/л.

Как свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr, крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и др. – всего 1 540 станций) на этой неделе удержала цены на прежнем уровне, поэтому бензин марки А-95 стоил 49,00 грн/л, премиальная марка А-95 – 49,50 грн/л и ДТ – 53,00 грн/л.

В сети "Нефтек" цена на бензин А-95 осталась без изменений (53,99 грн/л), А-95+ подорожал на 99 коп./л, а ДТ подешевело на 1 грн/л – до 55 грн/л.

KLO снизило цены на обычный А-95 и ГП на 1,58 грн/л и 2,60 грн/л – до 49,19 грн/л и 52,99 грн/л соответственно. Стоимость премиального А-95 осталась без изменений (52 грн/л).

В сети Chipo А-95+ подешевела на 1,73 грн/л, до 49,65 грн/л, ДТ – на 2,20 грн/л, до 52,02 грн/л.

Таким образом, за две последние недели топливо в этой сети сбросило 2,35 грн/л (А-95+) и 5,88 грн/л (ДТ) соответственно.

Такие сети, как "Авантаж 7", Mango, Motto и другие, снизили цену всех видов топлива на 0,07-4 грн/л.

Цены на бензин в Украине рухнули: что происходит на АЗС

Топливный кризис в Украине

Как известно, в Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит топлива на АЗС. По состоянию на начало июня ситуация немного улучшилась, ограничения на отпуск топлива смягчились до 20-30 литров в бак.

В апреле в результате авиаударов уничтожен единственный крупный нефтеперерабатывающий завод Украины в Кременчуге(Полтавская обл.), на который приходилось около 40% общей поставки бензина и дизельного топлива. Также россиянами разбомблены около 20 нефтебаз.

18 июня российские захватчики совершили очередную ракетную атаку на Кременчуг. В тот же день три российские ракеты попали в нефтебазу в Новомосковском районе Днепропетровской области, возник масштабный пожар.

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