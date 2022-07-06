В Украине рухнули цены на топливо: какая стоимость бензина и дизеля

Бензин в Украине / pixabay

Топливо на АЗС продолжает дешеветь. Дизельное топливо по 55 гривен за литр предлагают сразу две компании. Об этом сообщили в Консалтинговой группе А-95 со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка, передает Enkorr.

В частности, в запорожской сети ZOG бензин марки А-95 с улучшенными показателями качества и дизельное топливо подешевели на 8 грн/л до 55,00 грн/л и 57 грн/л соответственно.

Сеть Prime снизила стоимость этих продуктов на 1 грн/л, до 53,00 грн/л за бензин и до 57 грн/л – за дизтопливо.

На 6-7 грн/л в сторону уменьшения пересмотрела цены на топливо и днепропетровская сеть VostokGaz.

На станциях Chipo и Mango цены на топливо опустились на 0,5-2,5 грн/л.

Почему цена топлива начала падать

По мнению директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, основным шагом, который позволил "разрядить" ситуацию на рынке топлива в Украине, стала отмена государственного регулирования цен. Также наращен объем импорта.

В июне в Украину было импортировано 600 тонн нефтепродуктов: 400 тонн – дизель, 200 тысяч тонн – это бензин и сжиженный газ. Что на 50% больше, чем было в мае, по словам главы комитета Совета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

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