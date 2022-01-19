Цены на хлеб в Украине не взлетят: Кабмин остановит серьезное подорожание продукта

Серьезное подорожание хлеба остановят на период карантина / pixabay

Кабинет министров включит ржано-пшеничных хлеб в список социально значимых продуктов, цены на которые регулируются государством на период карантина. За прошлый год хлеб в среднем подорожал более чем на 20%. Стоимость газа для промышленных производителей возросла в 6 раз. После этого хлеб не должен дорожать максимум, чем на 10%.

Об этом говорилось на заседании Кабмина, которое состоялось в среду, 19 января. Проект постановления планировали принять в этот же день, однако вопрос решили отложить на неделю.

В пояснительной записке к документу указывается, что за 2021 год цена на хлеб выросла в среднем на 22,9 – 23,8%. При этом цена на газ возросла в 6 раз. Стоимость газа в структуре цены на хлебобулочное изделие в январе 2022 года составила 20%. В январе цена на газ в стоимости хлеба составляла 2%. Таким образом, доля увеличилась в 10 раз.

Указывается, что государственное регулирование цены на газ должно действовать на период карантина.

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"На период карантина требует государственного регулирования ценообразование в сфере розничной торговли на хлеб пшеничный с целью предотвращения злоупотребления субъектами хозяйствования своим положением и доступности для населения этой продукции, а также возможности производителям этого хлеба закупать газ на льготных условиях", - подчеркивается в документе.Читайте такжеБуханка хлеба за 50 гривен: эксперт предупредил о бунтах украинцев

Следовательно, на период действия режима карантина в Украине, хлеб сможет подорожать максимум на 10%. А производители пшеничного хлеба получат возможность покупать хал на бирже, который частный производители, согласно решению государства, должны продавать по цене себестоимость+25%.

Таким образом, на период действия карантина устанавливается предельный уровень торговой надбавки не более 10% на оптово-отпускные цены. Также производители пшеничного хлеба смогут покупать газ на бирже, который частные производители обязаны продавать по себестоимости плюс 25%.

Напомним, 12 января Кабмин принял решение о государственном регулировании цен на ряд продуктов в Украине. Среди них гречка, мука, сахар, макароны, подсолнечное масло, сливочное масло, мясо птицы, яйца и молоко. Граничный уровень надбавки на стоимость товара не должен превышать 10%. Ограничения на цены действуют на время карантинного периода.

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